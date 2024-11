Tifoseria inferocita, Juric via. Il ds Ghisolfi: "Chiediamo scusa"

"Giocatori, capitano, senatori uomini di m***a, traditori". Ancora: "Presidente e dirigenti via da Roma, indegni incompetenti". La partita con il Bologna non era ancora finita, ma fuori dallo stadio Olimpico i tifosi avevano già iniziato la loro protesta. Un dissenso che era già evidente ad inizio partita. A partire dal riscaldamento e passando per la lettura delle formazioni, fino all'episodio più eclatante: la Curva Sud nel corso della ripresa si è svuotata, mentre in campo la Roma crollava sotto i colpi del Bologna rimediando la quarta sconfitta nelle ultime 5 di campionato. Juric, consapevole del suo destino, a fine partita è entrato negli spogliatoi. [...] Soprattutto ai tifosi si è rivolto Florent Ghisolfi nel post partita: "È il momento di assumerci le nostre responsabilità, vogliamo chiedere scusa ai tifosi, siamo responsabili di questa situazione". [...] Il francese ha poi ringraziato Juric: "Il mister ha fatto del proprio meglio e lo vogliamo ringraziare perché è venuto nel nostro club in una situazione non facile. Ha sempre fatto il massimo, ora è il momento di predicare calma per prendere le migliori decisioni per il club". Ora le attenzioni sono tutte sul nuovo allenatore: "La scelta è importante, strategica e condivisa con la società. Ci prenderemo il tempo giusto per arrivare alla decisione migliore, è il momento di gestire questa crisi".

(corsera)