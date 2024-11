Tifo deluso, spettatori ancora in calo

Non dovrebbe esserci la contestazione della tifoseria oggi all’Olimpico, ma il clima non sarà certo dei migliori per la Roma. Soprattutto perché lo stadio ancora una volta non sarà sold-out, ma dovrebbe presentare ampi spazi vuoti. Sono tanti i tifosi abbonati che hanno deciso di rimettere in vendita il proprio tagliando e anche quelli che lasceranno il proprio posto vuoto. (...) Oggi si dovrebbe scendere ancora, anche se le presenze dovrebbero restare di poco sopra le 60 mila: considerando che nel primo match stagionale contro l’Empoli c’erano 67.500 spettatori il calo è comunque evidente.

(corsera)