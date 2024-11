Talento Mannini: mistero rinnovo

Il talento più luccicante del vivaio della Roma ha un nome e cognome: Mattia Mannini. [...] Non è romano, Mannini. Ma romanista lo è diventato con il tempo, anno dopo anno, dopo essere stato ingaggiato (a costo zero) dallo Spezia per rinforzare l'Under 15 insieme all'amico Matteo Plaia. [...] Mannini ha alle spalle un periodo fantastico in azzurro. Con la maglia dell'Italia Under 19 si è preso la scena segnando un gol nella sfida contro il Montenegro, poi ha inciso anche contro la Bosnia servendo un assist e siglando una doppietta. [...]

La cosa particolare riguarda il ruolo: la Roma lo vede in prospettiva come terzino destro, lo fa giocare in difesa perché sa crossare e inserirsi dentro al campo, mentre l'Italia lo sfrutta da mezz'ala. [...] Mannini sembra in scadenza di contratto. Se nei mesi passati ha firmato il rinnovo, la firma non è stata pubblicizzata. Può succedere nelle dinamiche del settore giovanile. La Roma, comunque, non si può permettere di perdere il controllo di un talento cristallino. [...]

(corsport)