Stretta Roma: Friedkin incontra Ranieri a Londra

Per cercare l'evasione dal labirinto in cui è sprofondata, al secondo giorno senza allenatore, al 53esimo senza Ceo e al 12esimo posto in classifica, la Roma imbocca di nuovo il sentiero della mozione degli affetti: la terza chiamata al capezzale giallorosso di Claudio Ranieri. [...] Nella serata di ieri, dopo che da Trigoria erano state concesse altre 24 ore di ferie suppletive ai dipendenti calciatori non partiti con le nazionali (ripresa posticipata a domani) e per dirigere la seduta di rientro erano stati preallarmati i membri dello staff dell'esonerato Juric e Falsini, tecnico della Primavera, la svolta inattesa: il trainer romano, in compagnia di un agente e della moglie Rosa, è salito su un volo di linea Roma-Londra. [...]

Nella notte e questa mattina gli incontri per definire l'accordo da traghettatore fino a giugno (ingaggio di 1 milione) e gettare le basi future per una possibile permanenza in società. [...] Incassati parecchi rifiuti, constatate le complicazioni per Mancini e Montella, compreso il rischio di una soluzione estera (Paulo Sousa, Xavi, Potter, Ten Hag, Terzic) i Friedkin hanno virato sull'usato sicuro e l'esperienza del tecnico 73enne di San Saba.

(La Stampa)