Stadio a Pietralata, i Friedkin accelerano: ma l'apertura per il centenario è a rischio

"I tifosi adesso ci devono credere: il nuovo stadio della Roma sta per diventare realtà". Dopo mesi di silenzio, la Roma torna ufficialmente a parlare dell'impianto di Pietralata. Lo fa con Lorenzo Vitali, che durante il Social Football Summit ha dichiarato: "Il progetto definitivo sta per essere presentato al Comune di Roma, siamo davvero agli sgoccioli". Si attendono solo gli ultimi rilievi sui terreni di Pietralata e la chiusura delle ultime questioni rimaste aperte, come quella con Ferrovie dello Stato per la realizzazione dei ponti pedonali e come quella con la prefettura per la creazione della Curva Sud monolitica. Chiusa la questione aree verdi. [...] L'obiettivo è di presentare il nuovo progetto tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. [...] "Siamo alla fine di un lungo percorso complicato, ambizioso e difficile, ma siamo alle battute finali. Tutto è frutto di un lungo lavoro collettivo. Fin dall'inizio abbiamo lavorato gomito a gomito con questa amministrazione. Dobbiamo ringraziarli per il lavoro che stanno facendo, ci siamo sentiti una grande famiglia". [...] In attesa dei rendering e di mostrare il progetto ai tifosi della Roma, il dirigente giallorosso alimenta l'attesa: "Sarà un impianto monumentale, bellissimo e romano. Che può funzionare solo in questa città. Sarà utilizzato tutta la settimana, ci sarà la Curva Sud più grande del mondo". Ma quando sarà pronto? Vitali non ha dato alcuna scadenza e i Friedkin sembrano non avere fretta. Quasi impossibile una sua inaugurazione nel 2027, anno del centenario della Roma. [...]

