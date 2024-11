Squadra al lavoro: Dybala si allena con il gruppo

Non c'è tempo per piangersi addosso e forse è meglio così. Giovedì si gioca in Europa League e la Roma ieri è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida contro l'Union Saint-Gilloise, una gara in cui è essenziale vincere visti i 4 punti conquistati. La buona notizia arriva da Paulo Dybala che ieri si è allenato con il gruppo di coloro che non hanno giocato contro l'Hellas Verona. [...] Dopo la panchina del Bentegodi, l'argentino potrebbe e dovrebbe partire dall'inizio per dare una svolta emotiva e tecnica per portare a casa una vittoria che darebbe fiducia al gruppo prima della delicata sfida contro il Bologna. [....]

(corsport)