Sporcarsi le mani per salvare la Roma: altro che Sir, qui serve Sor Ranieri

Più che il Sir, a questa Roma serve e servirà il Sor. Nel senso di Sor Claudio Ranieri, il tinkerman, l'aggiustatore, come l'hanno etichettato gli inglesi, il tecnico in grado di far ripartire il motore di una Roma che è rimasta in officina. [...] La terza volta di Sor Claudio a Trigoria, è sicuramente la più complessa, dopo che la prima, al posto di Spalletti alla terza giornata, si materializzò con un incredibile scudetto sfiorato e la seconda al posto di Di Francesco con un traghettamento terminato tra veleni e obiettivi non centrati. [...] Ha portato una ventata di positività di cui ce ne era un urgente bisogno nel mondo romanista, ma è altrettanto vero che la situazione è rimasta quella che era.

Ovvero parte sinistra della classifica, 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, una squadra che definire sbandata è un esercizio di sfrenato ottimismo. [...] E' una brutta gatta da pelare come (non) l'ha definita il Sor Claudio, più che consapevole della montagna che dovrà scalare con una rosa incompleta, l'assenza di un esterno destro basso, la penuria di punte accentuata dal ginocchio di Dovbyk e l'ipocondria di Dybala. [...] Il primo obiettivo dovrà essere tirare fuori, il prima possibile, la Roma dalla buca in cui si è cacciata, poi si penserà al resto, compreso il ruolo di consulente di mister Dan già definito per il tinkerman. E allora in bocca al lupo e buon lavoro Sor Claudio.

(la Repubblica - P. Torri)