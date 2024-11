Spalletti pensa a qualche Under 21. Baldanzi nel mirino, piace Delprato

Le novità di ottobre erano state Maldini e Pisilli. Per Belgio (il 14 a Bruxelles) e Francia (il 17 a San Siro), in gioco i quarti di Nations, Spalletti busserà forse all'Under 21 che ha soltanto amichevoli e può cedere i suoi alla Nazionale. [...]

Ai 23 selezionati potrebbero aggiungersi venerdì 3-4 azzurrini di Nunziata. [...] Spalletti ha chiesto a Pecchia referenze su Delprato. [...] Tra gli Under 21, il più vicino alla chiamata è Baldanzi. In lista d'attesa Casadei e un esterno tra Savona, Palestra e Ruggeri. [...]

(gasport)