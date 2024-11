Soulé ha già cambiato passo. Il tecnico in un murale a Testaccio

Terzo allenamento alla guida dei giallorossi ieri per Claudio Ranieri, che sta cercando di mettere subito ritmo ed intensità in ogni seduta, nonostante metà squadra sia con le nazionali. Dai primi passi, un giocatore che sembra rigenerato nello spirito è Matias Soule, che anche ieri ha regalato colpi eleganti. Di testa l’argentino ha accolto in modo positivo il cambio in panchina. (...) Nessuna paura per Dovbyk, che ieri ha giocato 80 minuti in Georgia-Ucraina. (...) Per Ranieri, poi, anche un dolce pensiero, il murale apparso a Testaccio (un quartiere di Roma che gli è molto caro) e che lo raffigura con la toga da imperatore, mentre coccola una lupa, presumibilmente quella capitolina. L’opera è dell’artista Drugi.

(gasport)