"Sostegno a Juric, ma adesso i risultati". Arriva l'ultimatum dei Friedkin

Obbligato a vincere. E' questo il destino di Ivan Juric per continuare ad essere l'allenatore della Roma. Nella giornata di ieri è arrivata la conferma da parte dei Friedkin della permanenza sulla panchina giallorossa dell'allenatore croato. [...] Dopo giorni di silenzio, Dan e Ryan Friedkin hanno preso una posizione, rinnovando la fiducia a Juric in vista dei prossimi impegni ravvicinati contro l'Union Saint-Gilloise e il Bologna. [...]

Sembra di rivivere quanto accaduto circa un anno fa. Era metà dicembre e la Roma aveva appena perso 2-0 in casa del Bologna. I rapporti tra José Mourinho e la proprietà erano ai minimi termini e lo Special One al termine della gara si giocò l'ultimo jolly, esponendosi pubblicamente con una richiesta di rinnovo. [...] Di tutta risposta i Friedkin si esposero con un aut aut. [...] Ecco, quanto fatto sapere dalla proprietà nelle scorse ore, ha lo stesso sapore. Meno acidulo rispetto ai toni usati con Mourinho e più indulgente nei confronti di Juric. [...] La richiesta è semplice: sei punti. Poi si vedrà. Ieri intanto l'allenatore ha concesso un giorno di riposo ai suoi calciatori, come già accaduto prima delle partite europee. [...]

(la Repubblica)