Sir Claudio scommette su Dovbyk

Non solo difesa. Claudio Ranieri sta studiando come rendere l'attacco più prolifico. É tra i peggiori della Serie A con 14 gol segnati, uno in più del neopromosso Como. Non è mai accaduto negli ultimi 10 anni che alla giornata numero 12 i giallorossi si trovassero in queste condizioni. Per invertire la rotta, la prima mossa sarà affiancare Paulo Dybala ad Artem Dovbyk. Sempre se la Joya sarà pronto per il Napoli, altrimenti appuntamento alla trasfer-ta inglese contro il Tottenham. (...) A dare palle interessanti a Dovbyk, in assenza di Dybala, saranno Soulé ed El Shaarawy che nel 4-5-1 partiranno rispettivamente a destra e a sinistra. Anche loro non stanno attraversando una fase brillante, ma sono comunque esterni offensivi in grado di fare la differenza. Soprattutto l'argentino prelevato dalla Juventus in estate proprio per sostituire Dybala. Le sue qualità sono evidenti, qualche colpo si è anche visto in questa prima parte di stagione. Ma servirà più cinismo, atteggiamento che Ranieri sa trasferire ai suoi calciatori. Per lui parla la storia: da Batistuta alla Fiorentina che nella stagione 1994/95 ha realizzato 26 gol diventando il capocannoniere della Serie A, oppure, Vardy al Leicester, Vucinic e Toni alla Roma, Lopez al Valencia e Hasselbaink all'Atletico Madrid e al Chelsea. (...)

(Il Messaggero)