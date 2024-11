Sir Claudio. Ranieri dai Friedkin: a Londra per la firma

LEGGO (F. BALZANI) - Un altro colpo di scena tra Londra e Roma, dove si sta decidendo in queste ore la lunga partita per il futuro della panchina giallorossa a a oltre 60 ore dall’esonero di Juric. Ieri sera, infatti, Claudio Ranieri si è imbarcato per la capitale inglese dove è presente il Friedkin Group al gran completo (ieri l’altro aereo di famiglia ha raggiunto la City). Tutta la giornata però si era concentrata su Vincenzo Montella. L’Aeroplanino del terzo scudetto era stato contattato nella notte di lunedì da intermediari inglesi per capire la fattibilità dell’operazione. Montella è legato fino al 2026 alla nazionale turca con uno stipendio di 2,2 milioni a stagione. "Non se ne parla", ha fatto sapere ieri la Federazione. Ma c’è una scappatoia: per liberarsi dalla Turchia, infatti, Montella dovrebbe pagare una clausola che equivale a 6 mesi di ingaggio. Quindi all’incirca un milione di euro. Una "penale" che Vincenzo si aspetta paghi la Roma, ma così difficilmente sarà.

Così nel frattempo è emerso il nome di un altro grande ex: Ranieri, appunto, che ha voglia di tornare in corsa dopo l’addio al Cagliari del giugno scorso e ha già "salvato" la Roma in corsa in due occasioni: una volta sfiorando lo scudetto nel 2009, la seconda nel 2019 quando sostituì Di Francesco. Il tecnico di Testaccio è volato ieri sera col suo agente Chiodi verso Londra. Due le soluzioni: il ruolo di traghettatore in panchina o quello di direttore tecnico magari proprio insieme a Montella. Intanto la squadra riprenderà ad allenarsi domani e non oggi come era previsto inizialmente. Un cambio di programma non previsto dovuto proprio dall’assenza dell’allenatore. Un altro paradosso che ieri ha fatto infuriare i tifosi. Giornate bollenti con Dan e Ryan che avuto hanno idee contrastanti su una scelta che non si può più sbagliare. Il primo avrebbe voluto un tecnico straniero (era intrigato da Potter), il figlio invita invece alla scelta italiana. E quindi Montella e Ranieri. Attese novità anche sul fronte Ceo: oltre a Carnevali, si fa anche il nome di Paratici. Sbigottito il terzino Dahl che dal ritiro della Svezia ha dichiarato: "Non so cosa succederà, ora dovrò convincere un nuovo allenatore. Ambientarsi a Roma è più difficile del previsto".