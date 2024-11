Buone notizie dal ritiro della nazionale ucraina: Artem Dovbyk è tornato in gruppo, lasciato alle spalle il fastidio al ginocchio accusato nei giorni scorsi. [...] L'attaccante, quindi, non tornerà in anticipo a Roma. Problemi, invece, per Shomurodov: l'uzbeko è uscito per un infortunio al 21' del match tra Uzbekistan e Qatar.

(corsera)