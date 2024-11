Servono punti con il Tottenham, Ranieri: "Il malato sta reagendo"

Ultima chiamata, o quasi. La Roma ha necessità di fare risultato contro il Tottenham e, sebbene una sconfitta non condannerebbe matematicamente i giallorossi, le ultime 3 partite sono ostiche. A pesare sono i mancati 6 punti arrivati con Elfsborg e Union Saint-Gilloise (1 punto in 2 partite). [...]

La sfida di stasera diventa fondamentale, anche per cercare di difendere un prestigio europeo che la Roma ha acquisito nelle ultime annate. [...] La partita contro gli inglesi diventa poi un occasione per dare un segnale all'ambiente e, una scossa ad un gruppo che viene da cinque sconfitte nelle ultime 6 partite: "Affronteremo una squadra fortissima, che nelle ultime 15 gare in Europa ha vinto 13 volte e pareggiato due. Hanno da poco fatto 4 gol al Manchester City e vinto contro Manchester United e Aston Villa. Ho detto ai ragazzi che dovremo far viaggiare velocemente il pallone, perché appena ce lo avremo ce lo verranno a strappare". [...]

Sono ancora tanti i dubbi di Claudio Ranieri riguardo a stasera. [...] Oggi il tecnico di Testaccio potrebbe scegliere di mandare in campo Paulo Dybala nonostante abbia pochissimi allenamenti nelle gambe. Se l'argentino non partirà dall'inizio, spazio a Matias Soulé, che scalpita dopo la panchina di Napoli.

Stasera vedremo una Roma ancora più equilibrata, con una difesa bassa e un centrocampo a copertura. Un po' la squadra che si è vista nella ripresa della partita contro il Napoli: "Io ai ragazzi chiedo di dare tutto al 100% poi puoi anche giocare male, ma mai mollare. Il nuovo allenatore non ha la bacchetta magica per cambiare tutto subito. Il malato però sta reagendo, vedo tanta voglia di fare negli allenamenti". [...]

(gasport)