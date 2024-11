"Sento la fiducia del club": Juric in Belgio deve vincere. Friedkin in arrivo a Trigoria

«Dobbiamo vincere per il morale dei ragazzi». Ivan Juric la mette sul piano emotivo. Questa sera (ore 18.45) contro il Saint-Gilloise il croato si gioca, per l'ennesima volta, la panchina della Roma. Ma nella conferenza stampa della vigilia mette davanti a tutto il gruppo. E lo spirito di uno spogliatoio che sente demoralizzato, ma ancora con lui. «Mi dispiace parlare di episodi, ma vedendo la partita di Verona perderla non è giusto. Dopo Firenze abbiamo fatto due belle partite, ma a volte gli episodi determinano i giudizi - prosegue l'allenatore - Analizzando tutto, la partita è stata positiva. In questo momento il risultato è primario, i ragazzi devono attaccarsi a quello che stanno facendo mettendo più cattiveria agonistica, se possibile, e credere in quello che fanno. Contro il Saint-Gilloise dobbiamo concentrarci e fare una partita seria per il risultato, la classifica e il morale» (...) Alla luce anche dell'imminente arrivo a Roma della proprietà americana, che nelle prossime ore sbarcherà nella Capitale per fare un punto della situazione con l'allenatore e il ds Ghisolfi. Le presidenziali negli Stati Uniti sono andate nel verso giusto, visti i molteplici interessi dei Friedkin negli stati repubblicani nel sud degli Stati Uniti. Adesso è tempo di pensare alla Roma. I colloqui con l'allenatore sono costanti. (...) Con il forfait di Ndicka ci sarà spazio dal 1' per Hummels, all'esordio da titolare con la maglia giallorossa. Accanto a lui agiranno Mancini a destra e Angelino a sinistra. A centrocampo El Shaarawy favorito sulla corsia mancina, mentre confermato Celik dalla parte op-posta. Possibile maglia da titolare per Pisilli. Davanti agirà Dybala con Pellegrini, in vantaggio su Baldanzi. Chance per Shomurodov dall'inizio. (...)

(La Repubblica)