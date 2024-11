Sconfitti da un Bologna normale: così l'esonero è stato lampo

L'unico gesto veloce della Roma di ieri, battuta anche dal Bologna e alla quarta sconfitta nelle ultime cinque di campionato: risultato che ha convinto ad esonerare Ivan Juric. L'allenatore croato ha ricevuto la notizia in tempo record, circa mezz'ora dopo il fischio finale: "Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro". Il bilancio dell'ex Torino è tragico: 4 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte, 15 gol fatti e 17 subiti e la peggior media punti delle ultime 20 stagioni. [...] Tra il primo e il secondo tempo, lo stadio ha invocato il nome di Mats Hummels, il simbolo delle scelte di Juric nella sua gestione fallimentare. Poi la Curva Sud ha deciso di togliere le bandiere e gli striscioni. [...] Al fischio finale, Juric è entrato negli spogliatoi e ha salutato la squadra, sapeva già tutto. Ora la Roma deve guardare la classifica all'indietro e non avanti.

(corsera)