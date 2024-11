Sconfitta a Verona: Juric appeso a un filo

Doveva essere la partita delle conferme dopo la vittoria di giovedì contro il Torino. Invece è diventata la partita che potrebbe delineare il futuro di Juric sulla panchina giallorossa. Al Bentegodi la Roma si scioglie davanti alle insidie e perde la terza partita delle ultime 4 giocate. Adesso il croato è appeso ad un filo. Nelle prossime ore potrebbe arrivare una decisione dagli USA di Ryan e Dan Friedkin. [...] Una partita nata male e finita anche peggio. Questo perché a Verona, la Roma è durata 10 minuti, quelli iniziali. A dare il via alla serata da dimenticare è Zalewski, ancora protagonista in negativo. Un assist perfetto per Tengstedt per il vantaggio del Verona. [...] Per colpa di un altro errore dell'arbitro Marcenaro e della coppia VAR e AVAR (Pairetto-Maresca), viene convalidato un gol con due irregolarità: blocco falloso di Kastanos su Svilar e gomitata di Magnani su Ndicka. [...] Squadra, però, incapace di reagire in campo. A Verona l'unico a protestare è il match analyst Salzarulo a fine primo tempo. [...] Una piccola scossa arriva nel secondo tempo con il pareggio di Dovbyk. Poi il nulla prima dell'ultimo gol degli scaligeri con Harroui. Rete che condanna la Roma all'ennesima sconfitta e lascia il futuro di Juric appeso ad un filo.

(La Repubblica)