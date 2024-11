Saelemaekers, il ritorno del jolly fondamentale: “Due mesi pesanti, ora è tutto alle spalle”

[...] Superato il «crash test» del fallaccio di Bentancur sulla caviglia infortunata, l’esterno arrivato in prestito dal Milan nell’operazione che ha portato in rossonero Abraham, ha partecipato attivamente all’azione del gol del pareggio di Hummels. Ma soprattutto ha dimostrato di poter essere il jolly chiesto da De Rossi e che forse avrebbe facilitato anche la vita di Juric. [...] La bontà della sua prestazione in coppa è certificata dai numeri: 100% dei dribbling riusciti, 10 passaggi riusciti su 13 e 3 duelli vinti su 4. Ranieri lo ha già testato in più posizioni, spostandolo da una parte all’altra del campo: con il belga il tecnico può cambiare modulo in corsa senza dover ricorrere ai cambi, visto che Saelemaekers può fare l’esterno su tutte e due le fasce. [...]

(Corsera)