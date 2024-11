Saelemaekers accelera e vede il Lecce

IL TEMPO (L. PES) - La fine del tunnel dopo due mesi. Il 15 settembre scorso a Marassi nel pomeriggio dell'ultima di De Rossi sulla panchina della Roma iniziava il calvario di Alexis Saelemaekers. Frattura del malleolo mediale e operazione in Belgio, poi la rincorsa a tornare in campo. Ma ora l'esterno, in prestito secco dal Milan, vede l'obiettivo. Dopo un mese di stop tutto dedicato alla riabilitazione, da metà ottobre il numero 56 ha ripreso la riatletizzazione fino al ritorno in campo col pallone della fine della scorsa settimana.

Ieri ancora lavoro individuale per Saelemaekers che sta aumentando i carichi e dopo gli impegni dall'elevato coefficiente di difficoltà, la gara casalinga contro il Lecce del 7 dicembre può essere la giusta occasione almeno per il ritorno tra i convocati. La sua assenza è stata una perdita importante per Juric (che nel modulo con i "quinti" avrebbe beneficiato del suo apporto) e ora Ranieri vuole provare a reinserirlo nelle rotazioni. Sia a destra che a sinistra il belga rappresenta un jolly prezioso per diversi schieramenti tattici sia con la difesa a tre che con quella a quattro. Il suo destino, probabilmente, sarà lontano dalla Capitale alla fine della stagione, ma nei prossimi sei mesi può essere l'arma in più dei giallorossi per tentare la risalita dopo un inizio di stagione tremendamente complicato.