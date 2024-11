Rometta in caciara

[...] Sta messa male la Roma. Eppure di soldi ne sono stati spesi e i progetti sono quelli di aumentare gli investimenti. Sta messa male la Roma. A metà classifica in Serie A con tredici punti in dodici partite, tra l'altro dodici in meno della Lazio. A tal punto che sembrano attualissime le parole di Renato Rascel, "ce sta solo caciara e na gran fretta".

Quella che ha allontanato Daniele De Rossi, reo di non aver iniziato bene la stagione, almeno ufficialmente. Soprattutto colpevole di aver convinto Paulo Dybala a rimanere. Sono voci, ma che vengono dalla società e confermate al Foglio da chi nella dirigenza del club ci lavora. [...]

Allenare la Roma, questa Roma, in questa situazione e in questo clima non è allettante per nessuno. Uno deve avere buone ragioni. E la miglior ragione è avere un legame affettivo per i colori. Per questo si sono ripresi Claudio Ranieri.

(Il Foglio)