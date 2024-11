Roma un punto di non ritorno

Doveva essere una festa per l'Union St. Gilloise, e festa è stata. Con tanto di regalo: quello di Svilar che permette ai modestissimi belgi di celebrare al meglio l'anniversario per i 127 anni. [...] Esce fuori un 1-1 che diminuisce drasticamente le possibilità di arrivare tra le prime otto in Europa League. Ora bisognerà sgomitare per restare tra le ventiquattro e vista la Roma di ieri non è scontato. [...] E come se non bastasse ci si mettono anche l'ennesima svista arbitrale e l'errore clamoroso del miglior elemento in stagione, Svilar. Il rigore non concesso a Mancini per fallo di Machida al 29' appare netto. Non è d'accordo soltanto l'arbitro Brisard che a fine primo tempo deve fronteggiare le proteste di Ghisolfi nel tunnel che porta agli spogliatoi. [...]

Tuttavia per far girare la carta serve anche qualcosa di diverso. Perché se riesci a trovare il gol quasi per caso (uscita sbagliata del portiere lussemburghese Moris) [...] non puoi restituirlo con un regalo di Svilar. [...] L'impressione è che a questo punto serva una svolta. Quella che Juric nonostante l'impegno profuso non è riuscito a imprimere. Il tecnico sia in tv che in conferenza stampa nel post-gara è sembrato un pugile alle corde. [...] Ci sono cose poco comprensibili nella Roma di oggi come l'ennesima esclusione di Hummels. Se il tedesco non gioca nemmeno quando sono assenti Ndicka e Hermoso e gli viene preferito anche Cristante, cosa è stato preso a fare? [...] La Roma non c'è più, bisogna prenderne atto. Il problema è che chi dovrebbe metterci la faccia si nasconde. [...]

(Il Messaggero)