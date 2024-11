Roma-Torino: la moviola dei quotidiani. Manca qualche giallo, giusto annullare il gol a Baldanzi

La Roma vince 1-0 nel posticipo serale della 10° giornata di Serie A contro il Torino, grazie al gol decisivo nel primo tempo di Paulo Dybala. Arbitro della partita Michael Fabbri (con cui i giallorossi non vincevano da più di due anni), autore di una prestazione complessivamente positiva senza errori gravi da segnalare. Queste le pagelle dei quotidiani.

IL CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5.5

Non perfetta la partita di Fabbri, pur priva di errori marchiani. [...] I cartellini non sempre sono coerenti (soprattutto con quelli non fatti), ma non hanno inciso sull'andamento del match. [...] Nessun fallo sulla rete di Dybala: ingenuo retropassaggio di Linetty, la Joya s'inserisce e scippa il pallone, addirittura a distanza rispetto a Milinkovic-Savic. [...] L'intervento di Maripan da dietro, in scivolata, su Dybala è clamorosamente falloso: con la gamba di richiamo (la sinistra) schiaccia il piede della Joya, con la caviglia che rimane sotto. [...]

IL MESSAGGERO - VOTO 6

La partita scorre via senza particolari sussulti. Decide sempre di far giocare, tollerando qualche contatto ma quando si rende conto che la gara può innervosirsi, con tre gialli riporta la serenità in campo.

IL ROMANISTA - VOTO 6

Una buona direzione di gara per Michael Fabbri di Bologna. Roma-Torino è gara corretta per tutto il primo tempo che scorre via senza episodi di rilievo. Fa parlare solo la sfida di un Dybala ispirato e trascinatore con la difesa granata. Al 16' l'argentino è leggermente trattenuto in area da Maripàn. Tutto regolare per Fabbri. [...] Al 43' stesso duello ma sulla trequarti: Dybala è in anticipo ma Maripàn riesce a mettere il piede e toccare la palla in scivolata prima del piede della Joya. [...] Si volta pagina e la ripresa prosegue sulla scia del primo tempo. Al 10' l'unica indecisione di Fabbri: ferma il gioco con la Roma in attacco (nessun fallo di Mancini su Njie) per far soccorrere Ricci dall'altra parte del campo. [...]

TUTTOSPORT - VOTO 6

Dopo la delusione dello scorso anno, con la perdita del titolo di internazionale, Michael Fabbri è ripartito col piede giusto in questa nuova stagione. [...] Dal punto di vista tecnico, l'arbitro romagnolo nel primo tempo sceglie di fischiare poco, anche perché i calciatori si comportano complessivamente in modo corretto. [...] L'unico episodio su cui scatta qualche protesta nel primo tempo è l'intervento di Maripàn ai danni di Dybala. E' vero che l'ex Monaco ha un piede a martello, ma colpisce la palla. [...] Giusto anche il fallo fischiato a Baldanzi, che si gira in area di rigore pronto a concludere: irregolare l'intervento su Vlasic.