Roma sul sicuro: Cristante in mezzo regala equilibrio

Un play lucido in mezzo al campo? La risposta è il senatore Bryan Cristante che, nonostante le critiche ricevute, resta un punto di riferimento. È tra l'altro l'unico della vecchia guardia ad essere stato impiegato in 16 partite su 16. [...] Nel momento in cui occorre risalire in fretta, Claudio Ranieri ha bisogno di giocatori pronti .

In una squadra che ha necessità di punti fermi per ripartire, Cristante sarà presente anche al Maradona contro il Napoli e può ancora accendere il gioco con i suoi tagli improvvisi. Lo attenderà senz'altro un dualismo con Leandro Paredes, ma lui c'è e ci sarà. Nessuno, poi, conosce gli schemi di Ranieri come lui. Se Hummels non recupererà in tempo per domenica, il tecnico giallorosso dovrà puntare su una linea a 4 con Celik, Mancini, Ndicka, e Angelino, un centrocampo con Cristante-Koné nel mezzo, El Shaarawy a destra, Pellegrini a sinistra e davanti Dybala e Dovbyk. [...]

A passo di carica verso le 300 presenze, Cristante è il senatore che può guidare la riscossa dopo la sosta. Con lui il "Senato vuole riconquistare tutto. E trasformare i fischi dei tifosi in applausi e già a partire in trasferta a Napoli.

(gasport)