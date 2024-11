Roma serve più Joya. Subito Dybala per la risalita: Ranieri lo lancia a tempo pieno

Lo racconta la storia recente: c'è una Roma "con" Paulo Dybala e una Roma "senza". [...] Ma ora che Claudio Ranieri ha cancellato qualsiasi calcolo sull'impiego dell'argentino e sul suo eventuale rinnovo fino al 2026, può esserci solo l'opzione "con" in prospettiva. Ovvero, "faccio come mi pare". [...] Dopo la triste panchina di Cagliari con Daniele De Rossi in panchina e il no agli arabi dell'Al-Qadsiah che a fine agosto aveva complicato in quel momento i piani del club giallorosso, [...] il trequartista aveva avviato una nuova ripartenza. Che però, con Ivan Juric, non ha avuto poi gli esiti sperati. [...]

Ora l'argentino vuole svoltare davvero anche per ripagare la totale apertura di credito di Ranieri. Che ora potrebbe consentirgli di giocare molte di più delle 7,8 partite da almeno 45' che il trequartista dovrebbe disputare per meritarsi da contratto il (costoso) rinnovo per un altro anno. [...] C'è da altra parte molta attesa per l'allenamento in programma oggi a Trigoria, in cui Dybala lavorerà in gruppo dopo che gli ultimi esami strumentali sostenuti ieri al Campus Biomedico hanno dato esito negativo scongiurando ogni problema muscolare. [...] Paulo potrà essere anche gestito a livello di minutaggio nelle prossime due settimane, ma in ogni caso potrà contare sul fedelissimo alleato Matias Soulé, con cui può avviare una staffetta ad alto coefficiente di pericolosità. [...]

(gasport)