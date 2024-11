Roma, Mancini non basta

Un gol che aveva regalato un momento di leggerezza, anche se la prestazione della Roma in Belgio è stata tutt'altro che positiva, un gol, quello di Mancini, che aveva regalato ai giallorossi la possibilità di galleggiare in un mare che non ammette scuse. Poi il pareggio della squadra belga, che ha resuscitato i demoni con cui vive da mesi la Roma. [...] E' una Roma assente in campo, spenta, che non vede la luce in fondo ad un tunnel che ha assunto i contorni di labirinto di Minosse. E il tecnico non riesce a trovare vie d'uscita. [...]

Capitolo esterni: alla Roma sembra mancare totalmente la spinta sulle fasce, quasi come se i quinti di centrocampo non fossero altro che terzini aggiunti. El Shaarawy in Belgio non ha brillato, dopo l'infortunio era prevedibile, Celik ha offerto un'altra prestazione anonima. In attacco, poi, blackout totale. Senza Dybala la luce non si accende, inutile girarci intorno. [...] E Dovbyk? Potrà mai giocare tutte le partite novanta minuti, dato che non ha un vero e proprio sostituto? [...] In casa giallorossa mancano tranquillità, risultati, leggerezza, manca verve, manca attaccamento, sembra una squadra abbandonata a se stessa, senza lampi. Riuscirà Juric a dare un senso logico a tutto questo? [...]

(Tuttosport)