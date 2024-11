Roma, licenziato lo psicologo: “Non ci serve”

Dopo sole tre settimane dal suo arrivo, è arrivato il benservito per l’uomo che avrebbe dovuto allenare la mente dei calciatori giallorossi. Non c’è stato il tempo. Neanche di avere a disposizione un ufficio personale dentro Trigoria. “Grazie ma non ci serve”, il diktat espresso da Ranieri ai Friedkin. Detto, fatto. [...] La prima direttiva del nuovo “senior manager” è stata subito recepita dai Friedkin. Facciamo da soli, siamo qui per questo. Il senso del discorso di Ranieri, ripetuto anche pubblicamente dal giorno del suo arrivo.

(La Repubblica)