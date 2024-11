Roma, Le Fée e Koné la coppia straniera che scalza i senatori

"Pellegrini e Cristante non hanno giocato per scelta tecnica, nel senso che potevo scegliere e ho preferito Le Fée e Pisilli. Quando sono entrati, però, hanno fatto bene". [...] Il fatto che Juric contro il Torino abbia scelto di lasciare fuori i senatori, i due più fischiati insieme a Zalewski dai tifosi, può far pensare ad un cambio della guardia. Se sarà definitivo o no, lo si potrà intuire dalle scelte del tecnico nella gara di domani sera. [...]

Tra tutti ha impressionato Le Fée, prima di giovedì vero e proprio oggetto misterioso del mercato romanista: pagato 23 milioni dal Rennes, è stato il primo acquisto e il biglietto da visita del direttore sportivo Ghisolfi. [...] Ora sembra pronto per dimostrare il suo valore e per prendere in mano il centrocampo giallorosso. [...] Un centrocampo rapido di piedi e di pensiero non può prescindere nemmeno da Koné, che col connazionale si è trovato bene. "Sono una bella coppia - le parole di Juric - perché Manu ha tanta forza ma anche altre cose. Le Fée è molto intelligente, sa leggere le situazioni, copre gli spazi, dà equilibrio. Ha disputato una partita di tanta intelligenza in attacco e in difesa". [...]

(corsera)