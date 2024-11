Roma, la resistenza di Juric. Toro timido si sveglia tardi

Per avere un futuro, Ivan Juric deve chiedere 6 punti al suo passato. I primi 3 contro il Torino sono arrivati dopo una gara non esaltante ma solida, in cui tutti i calciatori hanno dato un 10% in più in fatto di corsa e di attenzione. La partita è stata decisa dall'unico giocatore davvero di alta qualità - e cioè Dybala - ma è piaciuto anche il centrocampo alla francese con Le Fée e Koné, che hanno dato il dinamismo che in altre occasioni è mancato a Juric. [...] Il Torino è stato troppo prudente nel primo tempo: contro una Roma sull'orlo di una crisi di nervi, dopo l'1-5 di Firenze, si poteva e si doveva osare di più. [...]

Stadio non sold out ma abbastanza pieno e, alla lettura delle formazioni, fischi da alcuni settori ma non dalla Curva Sud, che è andata avanti a cantare "Forza Roma!" senza badare ai nomi letti dallo speaker. [...] L'idea di Vanoli è rosolare la Roma a fuoco lento, facendo passare più minuti possibile e aumentando così la tensione nelle file avversarie. Il piano salta per un doppio errore: prima è Linetty a sbagliare il retropassaggio verso Milinkovic-Savic, innescando Dybala; poi è Masina a intervenire goffamente sulla riga di porta dopo il tiro della Joya, preciso ma non forte, scoccato quasi dalla linea di fondocampo. [...] Il risultato del campo è quello giusto. Il cuore Torino è stato tale anche con Juric.

(corsera)