Roma, la mano di Ranieri c'è: ma la classifica fa paura

La nottata non è passata. Neanche Claudio Ranieri è riuscito a tirare fuori il giusto trucco magico per far ripartire una Roma che a Napoli ha subito la sesta sconfitta in campionato. Confermando limiti offensivi, certificati poi dall'assenza di punte, una fragilità difensiva che recita ben 18 gol subiti e una carenza di personalità. [...] Al Maradona, Ranieri ha messo in campo una formazione conservativa nel primo tempo con quattro difensori, cinque centrocampisti e una sola punta neanche troppo abbandonata a sé stessa visti i 3 giocatori che seguivano l'azione offensiva insieme a Dovbyk. Cambiandola poi nel secondo tempo in un 5-3-1-1 punito da un errore di Angelino e ovviamente dal gol dell'ex di un Lukaku inesistente fino alla rete del vantaggio nonostante stesse facendo sentire i tacchetti dall'inizio. Il risultato è stato un abbozzo di squadra ben lontano da quella scriteriata e senza senso che Ivan Juric aveva messo in campo. Si può provare a ripartire da qui anche se i prossimi avversari saranno Tottenham e Atalanta. [...] La zona retrocessione è ad un passo. Si rischiò la Serie B con Totti, Montella e Cassano, giocatori che ovviamente questa Roma non ha. [...]

(La Repubblica)