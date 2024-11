Roma in crisi nera, i Friedkin indecisi: fiducia a tempo

Si continua ad andare avanti fino a domenica prossima. I tempi sono strettissimi e prima della pausa la Roma ha la trasferta europea contro l'Union Saint-Gilloise e la gara di campionato contro il Bologna. Poi nuovamente spazio all'Italia e alle Nazionali, tempo perfetto per poter prendere una decisione definitiva. [...]

Ieri la giornata a Trigoria è volata via. Ci si aspettava la comunicazione ufficiale sull'esonero di Ivan Juric ma questa non è mai arrivata. Anzi, Florent Ghisolfi ha anche parlato alla squadra comunicando che il tecnico croato sarebbe rimasto al comando, ma tutto dipenderà dai risultati di queste ultime due partite.

Questo perché la Roma continua a fare dei sondaggi per cercare di capire con chi poterlo sostituire. Dopo aver tastato il terreno prima con Paulo Sousa e poi con Roberto Mancini, ora le ricerche si sono rallentate. Sia Ranieri che Daniele De Rossi non sono mai stati contattati ed è facile che quindi il prossimo allenatore giallorosso venga dall'estero. Ieri, infatti, ha preso piede la candidatura di Frank Lampard anche se ovviamente l'inglese accetterebbe solo un contratto a lungo termine. [...]

Ciò che più preoccupa, è il calendario che la Roma dovrà affrontare dopo la sosta. Alla ripresa, infatti, i giallorossi andranno prima al Maradona per sfidare il Napoli e poi ospiteranno l'Atalanta. In mezzo, anche il big match di Europa League contro il Tottenham a casa loro. Convincere un tecnico a mettersi alla guida di una squadra in queste situazioni non è facile. [...]

(gasport)