Roma, il bivio a casa Ranieri

Cinque miseri punti, fin qui una sola vittoria, e contro la Dinamo Kiev (in casa e su rigore), che è ultima in classifica ancora a zero, poi la triste sconfitta in casa del Boras e due pareggi, con Bilbao e Union SG. Il cammino si è fatto in salita, come in campionato. Claudio Ranieri si ritrova davanti a un bivio, senza avere colpe: snobbare l’Europa e dedicarsi a salvare il campionato? Oppure provare a portare avanti entrambe le competizioni, anche se la condizione fisica e mentale della squadra in questo momento non è delle migliori? Domani sapremo, l’appuntamento fa un po’ paura: c’è il Tottenham – che ha rifilato 4 gol a City nell’ultima di Premier – davanti alla sua Roma. [...]

(Il Messaggero)