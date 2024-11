Roma, fuori i gol. Che fatica segnare, ma Juric a Verona ritrova Dovbyk

Dieci gol in dieci partite, alla misera media di uno a gara. Se oggi c’è un problema davvero da risolvere nella Roma dal punto di vista tecnico, quello è proprio il rapporto con la porta avversaria. Anche perché andando avanti con quella media lì, non si va certo in paradiso. Che poi, tradotto, per la Roma vuol dire centrare la prossima Champions, il traguardo dichiarato dal club. E allora oggi pomeriggio a Verona serve vincere, bissando il successo colto giovedì scorso all’Olimpico, al cospetto del Torino. «Contro i granata abbiamo fatto una bella partita, ma se non vinciamo a Verona è come se non avessimo fatto nulla – ha detto alla vigilia Ivan Juric, allenatore della Roma – Mi aspetto la stessa mentalità e la stessa attenzione messa in campo contro il Torino». […]

(Gasport)