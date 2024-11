Roma Femminile, domani il derby. Haavi fino al 2026

IL TEMPO (A.D.P) - Le romane si preparano al derby di ritorno. Domani al Tre Fontane andrà in scena Roma-Lazio, gara valida per la 10ª giornata di Serie A (15.30, Rai 2 e Dazn). Le giallorosse arrivano all'appuntamento dopo il ko in Champions League contro le giganti del Lione, le biancocelesti invece dopo la sconfitta in campionato in casa dell'Inter. Entrambe le compagini sono alla ricerca di punti: Giugliano e compagne vogliono risalire la classifica dopo un avvio sottotono, mentre la squadra di Grassadonia, neopromossa, vuole mantenere la categoria senza affidarsi ai calcoli di fine stagione.

Da valutare diverse calciatrici: Spugna deve fare i conti con gli infortuni di Pilgrim e Dragoni e valutare le condizioni di Viens; anche le laziali hanno avuto alcune defezioni nelle ultime settimane e devono monitorare come procede la riabilitazione di Piemonte e Mancuso. Solo oggi i due allenatori scioglieranno i dubbi di formazione.

Nel frattempo la romanista Haavi ha rinnovato il suo contratto fino al 2026.