Roma e Juric: ripartenza tra i dubbi

Incongruenze, equivoci, errori e tanti silenzi. Troppi. Non basta infatti confermare ufficiosamente quanto si era già capito nella giornata di lunedì, dopo che Ghisolfi aveva ribadito alla squadra la permanenza di Juric. [...] Domani la gara con l'Union Saint Gilloise è un crocevia se si aspira ancora di arrivare tra le prime 8 ed evitare i playoff ma sembra essere l'ultimo dei problemi. La margherita sfogliata da Dan e Ryan in queste ore ha regalato al tecnico un altro paio di partite. E poi? Cosa accadrà con la sosta? Si annuncerà almeno il Ceo per poi girare a lui la patata bollente della scelta del nuovo allenatore? [...]

Situazione che non può non intaccare la squadra. Che quando le cose non funzionano deve soltanto scegliere l'alibi più facile, se nascondersi dietro l'allenatore in bilico oppure appigliarsi al quadro d'incertezza che respira. Più volte è stato ribadito come Juric in questo contesto sia probabilmente l'ultimo responsabile. [...] Ora, però, anche se Ivan è arrivato in corsa, dopo 50 giorni era lecito attendersi di più. E invece si vede poco e se possibile alcuni calciatori sono al limite della crisi di rigetto. [...] Tante cose che non tornano. Chissà se basteranno due partite per rimetterle a posto.

(Il Messaggero)