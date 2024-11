Roma, Dybala ha riacceso la speranza

La luce di Paulo Dybala nell'oscurità dell'Olimpico. Un bagliore che torna a illuminare il cammino della Roma, a dare ossigeno, almeno fino a domenica, a uno Juric inevitabilmente in apnea. [...] Con il gol ai granata ha eguagliato Gonzalo Higuain al terzo posto della classifica dei marcatori argentini in Serie A con 125 reti: Crespo a quota 153 e Batistuta a 184 sembrano inarrivabili per uno che di mestiere non fa la prima punta. O meglio, all'occorrenza Paulo può fare anche quello. Juric giovedì lo ha spostato più avanti per sopperire all'assenza di Dovbyk.

A proposito, ucraino ancora assente nell'allenamento di ieri e quindi in dubbio per la trasferta di Verona così come Hermoso, out per un guaio muscolare. [...] La metà campo è un altro tema caldo a Trigoria: la mediana disegnata da Juric giovedì sera ha riscosso consensi, la scelta di lasciare in panchina contemporaneamente sia Cristante che Pellegrini mancava da maggio 2023. [...] Il duo da 50 milioni, Le Fée e Koné, potrebbe rivedersi anche al Bentegodi: contro il Torino sono stati i giocatori che hanno macinato più chilometri, il primo è anche quello che ha toccato più palloni. [...] Da Verona la Roma riparte dalle certezze che il turno infrasettimanale ha saputo restituire, a partire da Paulo Dybala, che a breve farà pure i conti con il futuro. E' imminente il rinnovo automatico del contratto. [...]

(Tuttosport)