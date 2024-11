Roma, Dybala ci prova e oggi torna in gruppo. Ranieri a Napoli con i difensori contati

Dybala ci prova. Oggi sarà un giorno importante per capire se l'argentino sarà a disposizione nella prima di Ranieri, domenica (ore 18, diretta Sky) al Maradona contro il Napoli. [...] Dybala anche ieri si è allenato a parte, ma oggi dovrebbe tornare a lavorare con il resto del gruppo: in caso di risposta positiva, la sua presenza contro il Napoli, con 4 allenamenti a disposizione prima della gara, sarebbe scontata. [...] L'argentino andrà gestito, considerando che la Roma fino a Natale scenderà in campo praticamente una volta ogni 3 giorni. In attesa degli ultimi assenti che tra oggi e domani faranno ritorno dalle nazionali, ieri il tecnico ha ritrovato Pellegrini e Baldanzi oltre all'azzurro Pisilli.

Ancora out Hermoso, che tornerà in gruppo in settimana. [...] Considerando che ieri Hummels non si è allenato per la febbre, a Napoli i centrali a disposizione rischiano di essere solamente Mancini e Ndicka. [...] Se cosi fosse, sarebbe scontato il ritorno alla difesa a 4. La buona notizia per Ranieri riguarda Saelemaekers: l'esterno belga, assente dal match dello scorso 15 settembre al Ferraris col Genoa [...] in cui si era procurato la frattura composta del malleolo, prosegue nel recupero. [...] Il suo rientro in campo potrebbe esserci a inizio dicembre, in concomitanza con il ciclo terribile che in 27 giorni metterà i giallorossi di fronte ad Atalanta, Lecce, Braga, Como, Sampdoria, Parma e Milan. [...]

(corsera)