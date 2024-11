Roma, Dybala ancora a parte e sempre in dubbio per Napoli

Sarebbe dovuto tornare in gruppo ieri, Dybala, o almeno questo era il programma dello staff di Ranieri. La Joya però ha continuato a lavorare a parte, e ora la sua presenza dal primo minuto contro il Napoli è in dubbio. L'attaccante della Roma è ai box da prima della sosta e non disputa una partita da titolare dal 31 ottobre. [...] Se l'argentino è in forse, Hermoso è sicuramente out, mentre Hummels dovrebbe fare ritorno oggi dalla Germania dove verrà valutato. Pienamente recuperato, invece, Lorenzo Pellegrini che sarà quindi a disposizione di mister Ranieri. [...]

(corsera)