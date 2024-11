Roma ancora malata

IL TEMPO (L. PES) - La Roma non si rialza. [...] Ranieri esce sconfitto dalla gara d'esordio contro il Napoli. A punirlo è l'ex della serata Lukaku, graziato due volte da Massa nel primo tempo, che a inizio ripresa firma la vittoria degli Azzurri di Conte. Elementi positivi ma ancora tanti problemi per una squadra che a novembre ha sempre perso in campionato e che dopo la trasferta di giovedì contro il Tottenham, all'Olimpico si troverà davanti l'Atalanta. La classifica rimane la stessa: dodicesimo posto con 13 punti e la zona salvezza distante quattro punti. Compattezza, attenzione e voglia di mettercela tutta si sono viste nei 90 minuti del Maradona, dove i giallorossi sono puniti dall'unica distrazione difensiva. [...] Sir Claudio si affida alla difesa a quattro lasciando Hummels e Dybala in panchina e utilizzando un 4-4-1-1 con El Shaarawy e Pisilli sugli esterni e Pellegrini vicino a Dovbyk. [...] All'intervallo Ranieri opta per un doppio cambio: dentro Hummels e Baldanzi e si torna ad un 3-5-2. Pochi minuti dopo cambiano i piani della partita con il gol di Lukaku. La reazione della Roma è buona e a metà ripresa arriva una traversa colpita da Dovbyk sugli sviluppi di un calcio piazzato. Dybala negli ultimi minuti è un tentativo disperato che non porta benefici. Ennesima sconfitta e crisi che continua. [...]