Roma all'ultima spiaggia

IL TEMPO (L. PES) - In Italia o in Europa cambia poco, la Roma non può più sbagliare. Questa sera a Londra c'è la sfida di alto livello contro il Tottenham che per i giallorossi può significare, una botta emotiva importante per le settimane che verranno: "Non sarà una partita facile e lo sappiamo. Certo non mi aspetto in queste partite chissà cosa, per cui i ragazzi lo sanno. Quello che dobbiamo fare è, cominciare a mettere nella nostra mente la voglia di lottare fino all'ultimo secondo". La presenta così il tecnico testaccino nella conferenza stampa della vigilia in cui ha speso parole importanti anche per Paulo Dybala: "Oggi si è allenato e non soffre di nessun dolorino, per cui anche lui deciderà domani quello che posso fare. Una cosa è avere Dybala e una cosa è non averlo". [...] Tanti dubbi di formazione, a partire dal modulo, visto che nella gara di domenica il tecnico ne ha alternati 3: "Non è pretattica, domani mattina parto che devo parlare un po' con tutti. Li ho lasciati liberi mentalmente e parlerò anche con Hummels". Il tedesco dovrebbe esserci nel terzetto con Ndicka e Mancini. Koné ad oggi sembra non poter uscire dal campo e Pisilli si candida vista la squalifica in campionato. A completare il centrocampo, uno tra Cristante e Pellegrini. Ballottaggio sulle fasce dove El Shaarawy e Zalewski insidiano Celik e Angelino, mentre uno tra Dybala e Soulé agirà accanto a Dovbyk. [...]