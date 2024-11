Rivoluzione Ranieri

IL TEMPO (L. PES) - Ranieri prepara la rivoluzione. Il caso Hummels e la necessità di trovare una cura alla squadra hanno convinto il tecnico ad accelerare sui cambiamenti: a Napoli si torna alla difesa a 4. Le prime prove tattiche, in attesa dei nazionali, hanno visto sir Claudio utilizzare un 4-4-2 che in carriera gli ha regalato parecchie gioie. La difesa è praticamente obbligata con l'assenza di Hermoso e un Hummels che andrà massimo in panchina: toccherà a Celik, Mancini, Ndicka e Angelino. La mossa del tecnico è però stata Pellegrini largo a sinistra. [...] Dall'altra parte potrebbe agire Soulé. A centrocampo, Koné parte avanti, Cristante garantisce affidabilità così come Paredes, ma Pisilli e Le Feé scalpitano. Davanti spazio a Dybala-Dovbyk. L'argentino è stato gestito anche ieri e per oggi è atteso il vero rientro. [...] Capitolo Hummels. Il tedesco è diventato un vero e proprio caso e va verso la panchina anche per la trasferta di Napoli. Oggi l'ex Dortmund potrebbe essere già in campo per riprendere gli allenamenti, ma dipenderà tutto dalle sue condizioni fisiche. [...] Un vero e proprio enigma che nelle settimane ha assunto contorni ironici ma anche umilianti visto il trattamento inaspettato che il campione del mondo si è visto riservare. Probabilmente per Juric non si trattava soltanto di una scelta tecnica, ma anche i dato del difensore non erano soddisfacenti al punto da affidargli la retroguardia difensiva. Nel frattempo Paredes ha parlato a margine del match con l'Argentina, soffermandosi sul suo futuro: "Ho un contratto fino a giugno 2025 con la Roma e lo adempirò, poi vedremo che cosa accadrà". [...]