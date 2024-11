"Risultato negativo". Juric sempre in bilico

"Continuiamo a commettere certi errori, manchiamo di brillantezza. La partita con l'Union non è stata positiva, anche se nel secondo tempo abbiamo avuto delle opportunità. In questo momento gira così". [...] Queste le parole di Ivan Juric dopo la gara contro l'Union Saint-Gilloise in Europa League. Un altro risultato negativo per la squadra giallorossa che, addirittura, non vince lontano dall'Olimpico dal 25 aprile. [...] Prestazioni non convincenti, mancanza di serenità, ambiente in rivolta con la società e uno Juric che cerca di aggrapparsi a quel che può. Sia chiaro, anche il tecnico ha le sue colpe. Dopo essere subentrato a campionato appena iniziato a De Rossi, Juric non è sembrato mai avere in mano le redini della squadra, non ha lasciato nessuna impronta sul campo e fuori. [...]

"Gol subito su un episodio sfortunato, nel secondo tempo abbiamo alzato il livello. Inutile avere pensieri negativi, in questo momento non serve", queste le parole di Mile Svilar, uno che molto spesso ci mette la faccia, anche nei momenti più difficili. Eppure la Roma non sembrerebbe aver alzato il proprio livello nella seconda frazione. [...] Il gol di Mancini è una follia di Moris, uscito con i tempi sbagliati sull'inserimento del centrale giallorosso. Non è un caso che la Roma non vinca una partita fuori casa da sette mesi. Non può essere solo sfortuna. [...]

(Tuttosport)