Riflettori su Hermoso, Pellegrini e Dybala

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Inizia oggi la preparazione per il Napoli. La Roma si ritroverà alle 10.45 a Trigoria per il primo allenamento settimanale, dopo i due giorni di riposo concessi da Ranieri. Il tecnico, presente già ieri al Bernardini, avrà a disposizione una rosa quasi al completo, in attesa del rientro degli ultimi nazionali. Come di consueto, Paredes sarà l'ultimo giallorosso a rientrare nella Capitale, a causa dell'impegno con il Perù, in programma a Buenos Aires all'una di notte di domani. Cresce l'attesa per il rientro in gruppo di Pellegrini e Dybala. Entrambi, la scorsa settimana, hanno svolto carichi di lavoro personalizzati, ma la loro presenza al Maradona non è in dubbio.

Serviranno invece un paio di giorni per rivedere in gruppo Hermoso. Lo spagnolo dovrà completare ancora qualche seduta individuale prima di potersi allenare regolarmente con i compagni. Non ci sarà invece Shomurodov, che ha iniziato il percorso di recupero dopo la lesione di primo grado all'adduttore sinistro riportata con l'Uzbekistan. Nessuna preoccupazione, invece, per Baldanzi, rientrato in anticipo dal ritiro dell'Under 21 a causa di un affaticamento muscolare. Ci vorrà ancora del tempo per Saelemaekers. Il belga, che venerdì scorso ha svolto il primo allenamento con il pallone dopo l'operazione per la frattura del malleolo mediale, necessita di ulteriori giorni per completare il processo di riatletizzazione.