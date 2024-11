"Regalo una festa di compleanno a mio figlio Ciro"

"Le feste per i compleanni di Ciro erano bellissime, piene di allegria, parenti e amici: ne venivano almeno duecento ogni anno e saranno molti di più stavolta". I 40 anni del figlio di Antonella Leardi saranno celebrati sabato a Scampia con una partita di calcetto tra i suoi amici e i tifosi del Boca Juniors. [...] Ciro Esposito è morto il 25 giugno di dieci anni fa, dopo 52 giorni di agonia al policlinico Gemelli di Roma. Tifoso del Napoli arrivato in trasferta all'Olimpico per la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina era stato gravemente ferito dai colpi di pistola di Daniele De Santis, ultrà della Roma condannato a sedici anni di carcere. [...] La famiglia Esposito da dieci anni continua a leggere striscioni offensivi e ad ascoltare cori vergognosi degli ultrà giallorossi: "Di loro non mi curo, non valgono niente. Purtroppo ci sono anche napoletani che non hanno compreso il sacrificio di mio figlio". [...] Sabato 3 maggio, Ciro cade a terra dopo essere stato colpito da De Santis. Un'altra pagina di violenza fuori da uno stadio. E neanche gli altri esempi di ragazzi uccisi sono serviti. [...] La fede ha sorretto Antonella in questi dieci anni: "Mi dà una grande forza. Ma quando metto i piedi a terra non posso più abbracciare mio figlio". In casa c'è un altro Ciro Esposito ha sei anni ed è il figlio di Pasquale, primogenito della famiglia. Gli ultras della Curva B hanno deciso di ricordarlo domenica, prima di Napoli-Roma e allo stadio ci sarà anche mamma Antonella: "È il regalo che faccio a Ciro perché non ero mai stata allo stadio prima". C'è la festa di compleanno di Ciro, lei proverà a sorridere come quel giorno.

(Il Mattino)