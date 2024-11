Ranieri vola a Londra per prendersi la Roma

Il colpo di scena è servito. Quando tutto sembrava convogliare verso un ritorno di Montella a Trigoria, Dan e Ryan Friedkin hanno calato l'asso. [...] Perché il nome nuovo, che poi nuovo non è, è Claudio Ranieri. [...] Ieri sera l'allenatore romano, insieme all'agente Pietro Chiodi che ne cura gli interessi, è stato visto all'aeroporto di Fiumicino imbarcarsi su un volo della British Airways. [...] Sarebbe la chiusura di un cerchio: si passerebbe in poche ore da un aeroplanino per un aviatore ad un uomo capace di rasserenare la piazza, la squadra e fare da scudo, come era già accaduto con De Rossi a gennaio dopo l'addio di Mourinho. [...]

Scottato dalla scelta di Juric, demandata all'ex amministratore delegato Souloukou, Dan - che anche su De Rossi si era fatto convincere da Ryan - stavolta vuole metterci la firma. E' il proprietario del club e come tale l'ultima parola è la sua. [...] Per questo motivo la candidatura di Ranieri, benché sia ormai in pole, verrà ratificata soltanto dopo un colloquio conoscitivo. Se, come sembra, il tecnico romano alla fine sarà il prescelto, sarà finalmente una decisione di buon senso. [...] Oggi dovrebbe essere il giorno giusto per l'annuncio anche perché la ripresa degli allenamenti, inizialmente prevista per il pomeriggio, è slittata a domani. [...] Sir Claudio, l'aggiustatore per antonomasia, aggiusta anche questo. [...]

(Il Messaggero)