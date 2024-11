Ranieri torna a Trigoria e riabbraccia i senatori: Resterà come dirigente"

Cappotto blu, pantalone grigio e mocassini. Fermo a bordo campo a parlare con Florent Ghisolfi e con il suo staff. È iniziata in questa maniera la terza avventura di Claudio Ranieri da allenatore della Roma. [...] Una giornata frenetica iniziata con l'arrivo al Fulvio Bernardini per la firma sul contratto e proseguita con i saluti alla squadra per i corridoi del centro sportivo. Tanti sorrisi e tanti abbracci con Pellegrini, El Shaarawy e Cristante. Poi Claudio si è spostato in campo ad osservare i suoi calciatori. Oggi, poi, ci sarà la conferenza stampa di presentazione: racconterà cosa è venuto a fare a Roma e quali sono i suoi obiettivi. Il 73enne non ha solo il compito di aggiustare una squadra in piena crisi d'identità, ma proverà a ricostruire il club dalle fondamenta. A fine stagione, invece, prenderà le vesti di dirigente senior. [...] Ma già da quest'anno avrà voce in capitolo sulla programmazione della società: "Sarà consulente della proprietà per tutte le questioni sportive del club". Un dettaglio importante e che potrebbe rassicurare i tifosi sulla Roma del futuro. Ranieri sarà a tutti gli effetti un traghettatore. Ma non sarà lui a guidare la squadra il prossimo anno: "La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione". Piena fiducia dunque. Ma prima c'è da risollevare una squadra. [...] Ordine e pragmatismo le parole chiave, con la difesa a 4 come mantra. Il trittico di partite che aspetta la Roma è difficile: Napoli, Tottenham e Atalanta in una settimana. Si affiderà ai senatori, a partire da Pellegrini. [...]

(La Repubblica)