Ranieri torna a Londra: "Il malato sta reagendo"

[...] L'impegno è sulla carta proibitivo. Il Tottenham ha 9 punti e la Roma 5, gli inglesi hanno il morale alle stelle dopo la ripassata data al Manchester City, mentre i giallorossi hanno vinto soltanto una partita nelle ultime 6. Ranieri non cerca alibi ma inquadra la situazione: "Non ho avuto e non avrò amichevoli per farmi un'idea della squadra e delle soluzioni. Il Tottenham è una macchina che spinge al massimo il motore. Se non saremo veloci a far girare la palla finiremo senza fiato. In questo momento siamo un malato e il dottore non può fare miracoli. Però vedo che il malato sta reagendo, me ne accorgo dagli allenamenti. Ai ragazzi ho chiesto di dare tutto". [...] Convocato Saelemaekers, che manca da Genoa-Roma. Il belga, però, andrà al massimo in panchina. Ancora ai box Mario Hermoso. La speranza è di poterlo recuperare per la sfida di lunedì contro l'Atalanta. L'obiettivo di Ranieri è quello di far recuperare il prima possibile l'autostima alla squadra. [...] Ieri nella rifinitura a Trigoria, il mister ha scherzato con Manu Koné che aveva sbagliato a fare un esercizio: "Vediamo chi dorme.. ah bonjour, bonjour". [...]

(corsera)