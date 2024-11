Ranieri si presenta e chiede aiuto ai tifosi: "Sono tornato per sostenere i Friedkin"

«Sarò allenatore, dirigente e uomo dei Friedkin. Il fato mi ha rivoluto sulla panchina della Roma e non potevo dire no. Ma ci serve l'aiuto dei tifosi». Claudio Ranieri è stato un fiume in piena. [...] A partire dagli errori commessi negli ultimi mesi: «Sono stato molto diretto con il presidente. Lui sa di aver sbagliato e per questo mi ha chiamato». [...] Ranieri sarà allenatore e dirigente allo stesso tempo. Allenerà la Roma fino a giugno, poi aiuterà la società a scegliere il suo successore: «Sono un uomo di Friedkin e lavoreremo insieme per fare tutto nel miglior modo possibile. Parleremo, decideremo e cercheremo di sbagliare il meno possibile. Il presidente vuole una squadra e una società seria». [...] Domenica prossima si torna in campo e la Roma affronterà il Napoli. «Voglio atleti che sputino sangue sul campo, che non mollino mai, neanche quando le cose vanno male. Gli ho detto che voglio il massimo, mi dovranno dare tutto, tutto perché non e possibile vedere la Roma in questa situazione». [...] Poi l'accorato appello: «Chiedo ai nostri tifosi di starci vicino, soprattutto in questo momento. Voglio una squadra e un pubblico coesi. Qui siamo una famiglia». [...] Si è parlato anche di un possibile ingresso in società di Totti e De Rossi, «non chiudo le porte a nessuno, vediamo più avanti». [...] A partire da Paulo Dybala: «L'ho detto al presidente, io faccio come mi pare, che sia chiaro. Non voglio sapere se ha o non ha clausole nel contratto». [...]

(La Repubblica)