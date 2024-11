Ranieri ritrova la Roma. Urlo Hummels: Tottenham ripreso all'ultimo respiro

Se il malato non è ancora uscito dalla terapia intensiva, di certo ora inizia a respirare molto meglio. Non fosse altro perché ieri la Roma ha giocato alla pari con un avversario forte come il Tottenham (2-2). [...] Ai giallorossi sono stati annullati anche tre gol (El Shaarawy, Koné e Dovbyk) per fuorigioco, Angelino ha preso una traversa e Forster nel finale ha fato un miracolo gigante su Mancini. [...] Stavolta la Roma ha saputo reagire bene, colpo su colpo, senza mai abbassare la testa o deprimersi. E pensare che sarebbe potuto succedere dopo appena 5' di gioco, con il rigore segnato da Son che sembrava aprire una serata nefasta. Ed invece lì i giallorossi hanno reagito. [...]

Se infatti il gol di Ndicka - il primo romanista - aveva pareggiato i conti, quello di El Shaarawy [...] poteva anche cancellare di colpo paure e timori. Resta però la reazione. [...] Lo scampato pericolo ha infatti rianimato subito la squadra di Postecoglu, in cui la posizione di Kulusevski è stato il vero ago della bilancia. [...] Così sono arrivate occasioni a ripetizione, compreso un palo dello stesso Kulusevski e un salvataggio sulla linea di Angelino su tiro di Johnson. Che poi si è rifatto poco dopo siglando il 2-1. [...] Quel che è piaciuto davvero dei giallorossi, però, è vedere come abbiano mantenuto equilibrio e personalità anche nella ripresa. [...] Una gara scintillante, quasi come un match di boxe in cui i due pugili si affrontano a viso aperto. Che poi, di fatto, era proprio ciò che voleva Ranieri all'inizio del suo percorso di cura. [...]

(gasport)