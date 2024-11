Ranieri ritrova Dybala per interrompere la crisi

LEGGO (F. BALZANI) - Sbloccare la Joya da trasferta per interrompere la crisi. A 4 giorni dalla sfida col Napoli di Conte la Roma ritrova Paulo Dybala in gruppo in vista del nuovo esordio di Ranieri in panchina. Oggi l’argentino si allenerà in gruppo dopo l’esito negativo degli esami ai quali si è sottoposto ieri mattina. Al Maradona, Dybala ha segnato il suo ultimo gol in trasferta (28 aprile scorso) e ritroverà da nemico Lukaku col quale sognava di formare l’anno scorso una coppia da Champions. Ora, invece, bisogna solo uscire dall’incubo e la Roma ha un gran bisogno del miglior Dybala visto fin qui a corrente alternata anche a causa delle scelte di De Rossi e Juric.

Con Ranieri sarà diverso. "Su Dybala sono stato chiaro con Friedkin - ha tuonato il tecnico -. Io faccio come mi pare. Non mi frega niente di clausole o non clausole, non so nemmeno se è vero o non è vero. Decido io e basta. So che non può giocare sempre ma se sta bene gioca, io lo farei giocare sempre 90 minuti". Il riferimento è al rinnovo fino al 2026 che scatterà alla 15° presenza di Paulo da più di 45’ (per ora siamo a 6). Ieri alla ripresa il tecnico ha stimolato la squadra soprattutto sull’intensità dei contrasti. In gruppo sono tornati Pellegrini e Baldanzi, presente anche Pisilli in attesa degli altri nazionali tra cui Dovbyk. Ancora out Hermoso che proverà a tornare col Tottenham la prossima settimana mentre Hummels sta smaltendo la febbre. Progressi, infine, per Saelemaekers che ieri ha lavorato col pallone provando anche i tiri in porta. L’obiettivo è averlo in panchina il 1° dicembre contro l’Atalanta.