Ranieri riparte dal capitano

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Da Pellegrini a Cristante, sono tanti i giocatori che Ranieri ha ritrovato a Trigoria. Dal 2019, l'ex Leicester riabbraccerà alcuni volti già conosciuti dalla sua ultima esperienza a Roma, a partire dal capitano. A distanza di cinque anni, Ranieri trova un Pellegrini più maturo e con tanto di fascia al braccio ma sarà totalmente da rivalorizzare. Le sue qualità non si discutono, ma nell'ultimo periodo lui e gli altri senatori sono stati considerati i principali responsabili delle stagioni mediocri fatte dalla Roma. Proprio su questo aspetto dovrà intervenire Ranieri che non ha mai nascosto la sua stima verso il capitano. [...] In quella stagione, Pellegrini saltò solo una partita. Cristante, invece, saltò solo una partita per squalifica e giocò le restanti 12 partite. L'ex Atalanta servirà particolarmente per mettere ordine in mezzo al campo. Nel segno della duttilità si inserisce il nome di El Shaarawy che dopo cinque anni è pronto a svolgere anche compiti difensivi. Non a Roma, ma a Cagliari, Ranieri ha incrociato anche Shomurodov. L'uzbeko, che è attualmente infortunato, aveva svelato un retroscena sullo scorso marzo: "A Genoa eri un mostro. Adesso non so cosa sia successo, io voglio vedere quello stesso giocatore". [...] Chissà che ancora sotto la guida di Ranieri, non riesca a trovare ulteriori stimoli e aiutare la Roma a risalire la classifica.